"Estoy triste": Tras beso con actor y 8 años al aire, conductor de 'Hoy' anuncia ¿que deja Televisa?

Ciudad de México.- El famoso conductor Raúl Araiza, quien tiene más de 8 años formando parte del programa Hoy, dejó en shock a todos sus fieles admiradores debido a que hace algunas horas confesó una triste noticia. ¿Abandona Televisa?

Como se sabe, el también actor de 57 años de edad es uno de los artistas más queridos por el público de San Ángel y es que además de su amplia trayectoria en la televisión, también es sumamente divertido y carismático.

'El Negro' Araiza ha causado gran revuelo porque en varias ocasiones se ha besado con otros hombres frente a las cámaras de la Televisa sin pena alguna. Lisardo, Paul Stanley, 'El Burro' Van Rankin y Julio Bracho son algunos de los actores que han rozado sus labios con el conductor, ya sea por trabajo o simplemente demostrarse su afecto.

Hace algunas horas el querido conductor dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas y confesó que vive un difícil momento pues hace unos días tuvo que tomar una drástica decisión y se alejó de lo que más quería.

Raúl no dejará Televisa ni la conducción de Hoy y lo que en realidad confirmó públicamente fue que terminó su noviazgo con la actriz Margarita Vega debido a la amplia diferencia de edad que había entre ellos.

El carismático presentador explicó a TVNotas que él le pidió a la guapísima mujer colombiana que se separaran, pese a que en fin de año viajó hasta Colombia para conocer a su familia, pues tenían planes de vida diferentes.

"A estas alturas de mi vida, lo que menos quiero es que me estén regañando o coartando mi libertad, sobre todo después de llevar un matrimonio de 24 años. Hoy quiero estar más tranquilo en todos los aspectos de mi vida, así que tenía que tomar una decisión".

Araiza, quien es hijo de la primera actriz Norma Herrera, explicó que aunque siente mucho amor por Margarita, no quiere que ella deje de cumplir sus sueños de casarse y tener hijos, por ello prefirió dar por terminado el romance.

(Estoy) Triste, me dolió tomar esa decisión... Soy 21 años mayor que Mara y me di cuenta de que ella quiere ser mamá o busca cosas que yo ya viví, entonces yo no podía ser tan egoísta como para negárselas; por esa razón preferí que lo nuestro llegara a su fin de la mejor manera, pues Mara es una mujer maravillosa y por eso me duele mucho esta ruptura".