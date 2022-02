Galán de Televisa presume reveladora FOTO en Internet; actriz le responde con atrevido piropo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que en la Ciudad de México se está viviendo un inhóspito clima derivado de los frentes fríos, esto no detuvo a un afamado galán de telenovelas de posar en una alberca con tan solo un short para cubrirlo, mientras que una querida actriz no se queda callada y le responde con atrevido piropo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este martes, 8 de febrero, el actor Sebastián Rulli acudió a las grabaciones de Los Ricos También Lloran cuando debía grabar una escena en una piscina, donde posó únicamente con un short, esto pese a que hoy por hoy el clima en la CDMX se divide entre sol, frío y lluvias intermitentes.

Esta situación no detuvo a Sebastián Rulli, quien no tuvo reparo en no solamente interpretar la escena, sino que también se dio el lujo de tomarse una fotografía para Instagram, misma que presumió a todos sus seguidores, incluyendo, por supuesto, a su querida novia Angelique Boyer.

’Luis Alberto Salvatierra’ disfrutando de un Rico día”. Compartió el actor.

Por su parte, la protagonista de Teresa, Tres Veces Ana y Lo que la vida me robó no dudó en contestar a la publicación de Rulli con un atrevido piropo:

Rico tú mi vida, de pies a cabeza”

Angelique no fue la única en responder a la publicación, ya que Claudia Martín, la otra protagonista de Los Rico También Lloran le dejó algunos emojis en forma de aplausos.

Fuentes: Instagram @sebastianrulli