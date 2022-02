"Gay de clóset": Destruyen a conductor de 'VLA' por polémico baile en vivo y hunden a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El aclamado conductor Roger González se volvió blanco de las peores críticas y burlas de las redes sociales debido al debut que tuvo esta mañana en el nuevo reality Reyes del Playback en el programa Venga la Alegría.

Como se recordará, el originario de Monterrey ha sido vinculado sentimentalmente con el también integrante de Venga la Alegría, el chef Ismael Zhu 'El Chino' y en 2020 la revista TVNotas los señaló por supuestamente ocultar su amorío y aseguró que ya hasta se iban de viaje juntos.

Sin embargo, ambos rápidamente negaron tener un romance gay y afirmaron que siempre están juntos porque son "mejores amigos".

No obstante, la mañana de este martes 8 de febrero los rumores de que Roger sería homosexual aumentaron debido a su polémica presentación en el mencionado concurso.

El primer show que presentó Roger fue al ritmo del tema Sexy And I Know It de LMFAO y por supuesto que el aclamado artista mexicano sacó todo su talento para arrasar en el escenario, pero al público de VLA no le agradó un importante detalle.

Resulta que justo al final de su performance, el regiomontano se quitó el pantalón y quedó tan solo en un pequeño calzoncillo color dorado, exhibiendo todo su cuerpo frente a las cámaras.

A los miles de televidentes del Ajusco les pareció inapropiada la presentación de González en el matutino al ser horario familiar, por lo que no han parado de criticarlos. Asimismo, varios internautas aprovecharon para burlarse del conductor y recordaron su supuesta homosexualidad.

VLA ya parece un CLUB NOCTURNO".

Qué horror, mis hijos están viendo el programa".

Se ve que Rogelia es gay de clóset".

Al que más le gustó el baile fue a su novio 'El chino'".

¿Está parado de manos? Tiene piernas de pollo".

La hermana se hubiera puesto calcetín para hacer bulto".

Esto se volvió un teibol, ayer Cynthia bailando casi en tubo y ahora Roger casi desnudo".

Asco, a eso le llamo no tener vergüenza".

Fuente: Twitter e Instagram @vengalaalegriatva