Giovanni Medina hunde a Ninel Conde y le envía fuerte mensaje por hacer contenido para adultos

Ciudad de México.- Luego de mucho tiempo de disputas legales entre Giovanni Medina y Ninel Conde por la custodia de su hijo y después de que la actriz de RBD consiguiera el derecho de tener visitas breves con el menor, el empresario despotrióo en contra de la cantante luego de revelar que estaba preparando contenido para adultos en una polémica página.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos "Parece travesti": Ninel Conde impacta a Instagram al lucir su figura en atractivo 'look' playero

De acuerdo con algunos informes, Giovanni Medina ofreció una entrevista para TVNotas donde se abordó el tema de la recién estrenada cuenta de Only Fans que Ninel Conde anunció con bombo y platillo en su cuenta de Instagram.

Mis bombones, ahora sí... tenemos Only Fans. Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad (...) Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte.