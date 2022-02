Horóscopos 8 de febrero de 2022: Mhoni Vidente publica las predicciones de hoy para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál es la suerte de mi signo zodiacal en este martes 8 de febrero de 2022?", Mhoni Vidente responde tu pregunta con el horóscopo de hoy y las predicciones en el amor, dinero y trabajo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Será objeto de celos por lo bien que le va con sus amores. Cuenta con una buena fortuna en cuestiones de dinero. El momento profesional le obligará buscar nuevas oportunidades laborales; le conviene experimentar. Dosifique su energía.

Tauro

El amor y las diferencias en las formas de expresar afecto crearán un mal entendido con su pretendiente. Su cuenta de banco aumenta; va bien en sus ahorros, debe seguir así. El descanso le sentará muy bien a su cuerpo en este día.

Géminis

Enamorará a quien lleva junto a usted ya un largo tiempo, quizá sea a un amigo muy querido. Jornada interesante para hacer algunas compras. No pierda tiempo discutiendo asuntos del trabajo. Un problemilla en casa le molesta mucho.

Cáncer

Vaya a esa fiesta aunque no le caiga bien la gente que está ahí. Buenas noticias en lo que respecta a sus finanzas personas. Perspectivas laborales de gran satisfacción. Las juergas y los excesos están dañando su organismo.

Consulta tu horóscopo de hoy con las predicciones de Mhoni Vidente

Leo

Las relaciones sociales que pone su pareja solo hará que caiga en más tentaciones. Un imprevisto le obliga a gastar mucho efectivo que no tenía contemplado; calma, regresará a usted para el fin de semana. Tendrá mucho trabajo.

Virgo

Su corazón está algo confundido en estos día, ponga orden y cuídese más. Mejora en sus cuentas de ahorro. Los temas del trabajo le van a tener muy motivado. Sus oídos pueden sufrir molestias debido a la falta de cuidado e higiene.

Libra

Organice una cenita romántica para la siguiente semana, nunca está de más. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Hoy no se sentirá valorado por su patrón. Tensión nerviosa por un asunto laboral.

Escorpio

En el amor y con la familia, debe tener mucha paciencia, pues no piensan como usted en varios temas. Resolverá con suerte asuntos de dinero. Puede llegar un ascenso laboral que no veía venir. No permita que el estrés diario le quite el sueño.

Sagitario

No se rinda ante los obstáculos que le pone cupido. Encontrará distintas oportunidades de ganar más efectivo. Sea meticuloso con su trabajo y cuide todo lo que hace. Las cenas no deben ser muy pesadas ni tener picante; le harán daño.

Capricornio

Quizá consiga grandes éxitos con su nueva relación; solo debe quitarse el miedo. Sus inquietudes de dinero van en aumento. No sea tan individualista a la hora de buscar empleo. Convendría que se hiciera análisis de sangre para ver que todo va bien.

Acuario

Riesgo de discutir con un ser querido; pero no será grave si aprende a escuchar. Procure controlar mejor los gastos o tendrá muchas crisis en el futuro. En el trabajo, tendrá tendencia a imponerse elevados retos.

Piscis

No tolere que un extraño le utilice para resolver sus miedos; usted vale mucho como pareja. Antes de comprar, compare precios y vea qué le conviene más. No se precipite ante esas ofertas de trabajo. Tiene que hacer más ejercicio y deporte.

Fuente: Staff