"Lo quiero ver en la cárcel": Gustavo Adolfo Infante demanda a Alfredo Adame por tres delitos

Ciudad de México.- En medio del escándalo por el que está pasando Alfredo Adame por el pleito donde se lía a golpes con una pareja en plena calle, ahora el actor y conductor deberá enfrentar una denuncia penal en su contra.

Esta la hizo el presentador Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró en su programa De Primera Mano que alguien debe ponerle un alto al exgalán de Televisa, pues considera que es una persona que no conoce límites.

Denuncié penalmente a Alfredo Adame porque a este cuate alguien le tiene que poner un alto, no tiene límites lo que dice, lo que actúa, lo que ofende y lo demandé", dijo el periodista de espectáculos.

Adolfo Infante indicó que la demanda la presentó ante la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México y que son al menos tres los delitos que formarán parte de la carpeta de investigación.

Además, mencionó que tiene varios archivos que podrían servir en contra del rival de Carlos Trejo, pues añadió que este se atrevió a ofender a su madre de 85 años de edad.

El día de hoy ingresó a la Fiscalía General de la Justicia el documento por tres delitos, mi mamá y yo somos los que firmamos esta denuncia, por violencia de género, violencia mediática y extorsión… tengo los testigos, tengo los audios, tengo los videos, donde Alfredo Adame me extorsionó”, expresó en su programa.

Continuó diciendo: "Él dice muchas mentiras de que ya me denunció, no lo sé, pero yo sí te denuncié Alfredo Adame y yo sí te quiero ver en la cárcel. Creo que no debes de estar en la calle como lo he venido diciendo hace mucho tiempo".

Por último, Gustavo Adolfo explicó que su abogado le dijo que con los elementos que existen en contra de Alfredo Adame son suficientes para llevarlo a prisión, por lo que le preguntó si estaba seguro de querer hacerlo, a lo que el famoso respondió que sí "y por eso está la denuncia puesta".

