A 2 meses de su muerte, Alex Fernández revela cómo se siente la ausencia de Vicente Fernández

Guadalajara, Jalisco.- El primogénito de Alejandro Fernández se sinceró sobre la partida de don Vicente Fernández a escasos días de que se cumplan dos meses de su muerte.

El joven cantante confesó en entrevista para el programa Ventaneando que aún le cuesta hacerse a la idea de que su abuelo perdiera la vida el pasado 12 de diciembre, luego de ser hospitalizado meses atrás a raíz de la caída que sufrió en su rancho a causa del Síndrome de Guillain-Barré que padecía.

Ahí seguimos, ahora sí que haciendo la lucha, es difícil, y como que no nos hacemos todavía a la idea, la verdad como que pareciera que todavía sigue aquí, no sé cómo explicarlo, pero a veces cuando vamos al rancho o cuando tenemos una reunión familiar sí es como súper raro llegar al rancho y no ver a mi abuelo o estar en el comedor y ver donde él se sentaba y ya no

está”, explicó el intérprete.

Pese a esta complicada situación, Alex reflexionó sobre la delicada situación que atravesó el ‘Charro de Huentitán’ y agradeció que en este momento ya no esté sufriendo.



Es difícil, pero al final de cuentas piensas cómo estaba él, en las condiciones en que estaba en el hospital y ya la verdad es que ahorita está mucho mejor a como estaba, ya no había manera, o sea, iba bien, se iba recuperando, y de último momento, de repente, se empezó a deteriorar, su organismo empezó a ir para abajo, ya no había esperanza, ya no había manera, entonces definitivamente ahorita está mejor y yo sé que ahora más que nunca va a estar conmigo para todos lados", manifestó.

De la misma manera, Alex Fernández contó la petición que le hizo Vicente Fernández antes de morir. “Siempre me pidió obviamente que cuidara a la familia, que nunca descuidara de mi familia, que siempre estuviera al pendiente de mis hijos, que siempre estuviera al pendiente en general de la familia y que me enfocara en mi carrera artística, que hiciera las metas y me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera a grado tal que descuidara la familia, que al final de cuentas es lo que más importa”.

Por otra parte, al escuchar las preguntas sobre las series biográficas que se realizan sobre don Vicente, el integrante de la dinastía Fernández hizo una petición.

Yo no tengo idea, sí sabía que había dos series que iban a hacer, una en Netflix y creo que la otra para Televisa, eso es lo único que yo sabía (…) creo que Jaime Camil iba a hacer a mi abuelo en una de las series, en otra creo que iba a ser Pablo Montero, pero fuera de eso no tenía yo más información de nada (…) yo lo único que puedo decir es que las dos series estén increíbles y que ojalá dejen a mi abuelo como la leyenda que fue y ojalá sí sea la historia de mi abuelo y que sean buenas series… dignas", concluyó.

