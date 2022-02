¿Reconciliación? Danilo Carrera confiesa en 'Hoy' que ama a Michelle Reanud e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido actor Danilo Carrera dejó en shock al público de Televisa pues hace unas horas hizo fuertes declaraciones sobre Michelle Renaud en una entrevista exclusiva que dio al programa Hoy.

Aunque no quería detenerse a conversar con el reportero del matutino, el galán de telenovelas como Contigo sí accedió a pronunciarse sobre la delicada situación que vive la actriz, con quien de nuevo mantendría un romance luego de varias separaciones.

El originario de Ecuador aseguró que hoy y siempre Michelle podrá contar con su apoyo y esto dijo sobre el proceso legal que la protagonista de La Herencia inició contra su exesposo, Josué Alvarado, padre de su hijo Marcelo Renaud.

Lo único de cierto es lo que puse en el video de Michelle y es que la quiero mucho a ella y a Marcelo, sé que es una gran mujer y sé que ha hecho todo lo correcto, así que no hay nada más qué decir, es una súper mujer".

Cuando se le preguntó sobre si era verdad que no quería tener hijos con Renaud con esta misma situación, él comentó lo siguiente: "Tiempo al tiempo muchachos, ustedes lo saben, nunca he hablado mal de ella y nunca lo voy a hacer porque no hay manera, es lo mejor que tiene México".

Sin embargo, Danilo no quiso responder concretamente cuando lo cuestionaron sobre si era verdad que ya habían reiniciado su relación sentimental.

La quiero mucho, es una tipaza, lo mejor que tiene México es Michelle", contestó el ecuatiorano.

Fuente: YouTube Programa Hoy