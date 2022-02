¡Rompe el silencio! Famoso conductor destapa el polémico motivo de su salida de TV Azteca

Ciudad de México.- Luego de 26 años en las filas de TV Azteca y 13 al frente del programa Al Extremo, Juan Barragán dejó la televisora y se cambió a la competencia debido a diversos problemas, incluido el que que haya sido reemplazado por Uriel Estrada como el titular del show.

Barragán conducía Al Extremo junto con Carmen Muñoz y pese a que tenía buenos niveles de audiencia, TV Azteca decidió hacer polémicos cambios, lo que provocó que en octubre del 2021, el famoso renunciara definitivamente.

Recientemente, el presentador se sinceró y decidió revelar todos malos tratos que recibió al formar parte de la producción del programa; entre los que salió a relucir el nombre de la productora Verónica Palomares.

En entrevista para el show SNSerio de Multimedios, Juan aseguró que compañeras como Carmen Muñoz decidieron dejar ese espacio en la televisión abierta por culpa de mala actitud de dicha productora.

Según detalló, el hostigamiento comenzó cuando convocaron a todo el equipo, menos a él, quedándose solo el estudio y sin ninguna cámara para transmitir.

Yo llegué, me puse el traje, me maquillé, estaba listo (para el enlace), dije: yo no voy a dar pie, para que digan 'no fue'”, compartió.