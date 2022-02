Tras firmar exclusividad con TV Azteca y abandonar México, conductor vuelve a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido atleta y conductor, quien firmó contrato de exclusividad en TV Azteca luego de debutar en la empresa en 2017 al sumarse al reality show La Isla y luego Exatlón México, reaparece en Venga la Alegría luego de dejar México y da un duro golpe en rating al programa Hoy de Televisa.

Se trata de Aristeo Cázares, quien ganó Exatlón México en 2018 y el año pasado participó en MasterChef Celebrity, además de que se incorporó a Venga la Alegría Fin de Semana, matutino que tuvo que abandonar porque volvió a las playas de la República Dominicana.

Y esque ejecutivos del Ajusco pidieron a la producción de Venga la Alegría que dejaran ir a Aristeo y a Mati Álvarez a la versión All Star, la cual actualmente está al aire. La temporada reúne a los campeones y subcampeones del reality.

A varias semana de su salida, Aristeo reapareció mediante un enlace con Venga la Alegría, pues sigue en la competencia. El atleta de parkour aclaró la polémica que se desató en redes sociales luego de que este domingo resultara eliminado su hermano Ernesto, pero otra atleta tomara su lugar.

Y esque a Ernesto Cázares le tocaba salir pues era el eliminado, pero Marysol Cortés de su equipo (azules) levantó la mano y decidió tomar su lugar y salir de la competencia por el fallecimiento de su abuelita.

Cuando termina el enfrentamiento y escucho a Rosique decir que era el eliminado, lo primero que pasó por mi cabeza fue: 'No sirvo para nada'. Hay veces que me sugestiono mucho y pienso en el qué dirán", dijo Ernesto devastado.

Y agregó: "Lo que me queda de elección es que tengo que empezar a confiar en mí y creer en mí. Vengo a competir y hacerlo bien. No quiero ser el mismo fiasco de la 4. Me tomó por sorpresa la decisión de Sol. Ella me extendió la mano para sacarme del agujero en el que estaba".

Redes sociales pronto estallaron contra Aristeo porque él expresó su apoyo a su hermano y quería que ganara, pese a ser del equipo rival (rojo) lo que provocó que usuarios les pidieran dejar de lado el vínculo familiar, pues esto es una competencia.

Estamos disfrutando las competencias. Mi hermano es una persona a la que yo admiro, las competencias han sido muy cerradas. Van a disfrutar de batallas totalmente colosales. Estamos enfrentándonos padrísimo", dijo Aristeo.

"Mucha gente que critica eso no ha estado en esta situación y siendo sinceros, ¿quién no va a apoyar a su familia? si estuviera en la situación de mi hermano, yo también lo apoyaría a él", intercedió Ernesto.

Finalmente, Aristeo dijo tajante que no le importan las críticas, pero él seguirá apoyando a su hermano.

Por polémicas anteriores yo le dije al equipo rojo: 'Los quiero mucho pero es mi carnal y lo apoyaré en cada carrera' y al final el equipo me entendió", agregó Aristeo.

Fuente: Canal de YouTube de Venga la Alegría e Instagram @ariscazares