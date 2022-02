Tras ser encarcelado por violencia doméstica, polémico actor de Televisa revela que quiere ser padre

Ciudad de México.- Después de ser encarcelado por violencia doméstica tras golpear a su prometida, polémico galán de Televisa reveló que quería rehacer su vida e incluso uno de sus deseos más grandes es convertirse en padre.

A finales del año 2020, Eleazar Gómez ocupó los titulares de todos los medios de comunicación, luego de que saliera a la luz que había golpeado e intentado estrangular a su novia, Stephanie Valenzuela, por lo que fue prisión durante varios meses hasta que el 24 de marzo del 2021 cuando salió de de la cárcel con libertad condicional.

Actualmente, el protagonista de Mis Quince, Atrévete a Soñar y Simplemente María brindó una rueda de prensa en donde habló sobre sus planes a futuro y profundizó un poco sobre sus próximos trabajos en el medio del espectáculo.

Gracias a Dios se me están abriendo las oportunidades y voy a seguir haciendo lo que siempre he sabido hacer y lo que más amo, que es defender el arte en un escenario, ya sea haciendo cine, teatro o televisión. Comenzaré a hacer teatro de nuevo, me llamaron para actuar en dos telenovelas, y también lanzaré un disco próximamente.