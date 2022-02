Tras vivir en la calle y rechazo de Televisa, actriz de novelas debuta en TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una conocida actriz, quien hace unas semanas confesó que está vetada de Televisa, presumió que debuta en TV Azteca como conductora tras varios años sin hacer novelas y este martes 8 de febrero se unió al programa Venga la Alegría.

Se trata de la polémica artista sinaloense Paty Navidad, quien se unió a las filas del Ajusco en 2021 para participar en el reality MasterChef Celebrity México y en una reciente entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando declaró que los productores de San Ángel la rechazaron en los últimos años y por ello ha estado tan alejada de la actuación.

He estado tocando puertas y pues no se habrían, yo estoy sumamente agradecida con TV Azteca porque para mí es valiosísimo volver a los escenarios... en Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen, no lo sé, pero soy una persona que no cargo rencores de nada, yo no le hago nada a nadie", expresó.