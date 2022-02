Adiós 'Hechos': Tras 28 años en TV Azteca, Chapoy exhibe traición de Alatorre ¿con Televisa?

Ciudad de México.- La jefa de espectáculos Pati Chapoy exhibió al conductor de Hechos Noche, Javier Alatorre, en otro proyecto fuera de TV Azteca luego de más de 28 años en la empresa. ¿Se fue a Televisa?

Y esque la titular de Ventaneando retuiteó una fotografía donde aparece el comunicador en un noticiero que no es Hechos, sino el programa radiofónico de El Heraldo Radio junto a Ana María Lomelí y Miguel Aquino, exhibiendo el otro trabajo de Alatorre.

Sin embargo, esto no significaría la salida de Alatorre, pues su noticiero ya cumple 28 años al aire este mes y ha sido de los colaboradores más longevos en la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Según se sabe, el conductor sería uno de los pocos en el Ajusco que cuenta con un contrato de exclusividad y por eso en el 2020 estrenó programa fuera de la televisora rival de Televisa: Las Noticias con Javier Alatorre, mismo que transmite junto a Ana María Lomelí y Miguel Aquino.

Cabe recordar que al inicio de la pandemia surgió el fuerte rumor de que Pati Chapoy querría fuera a Javier Alatorre de Azteca luego de que el comunicador hiciera polémicas declaraciones sobre Hugo López-Gatell en su noticiero, aunque esto fue negado por ella.

Según el canal de YouTube El Borlote, la titular de Ventaneando Pati Chapoy buscaba aprovechar la oportunidad de que sonaba el 'despido' del sonorense a raíz de un recorte en el canal y la controversia que causaron sus declaraciones, para reemplazarlo con una de sus antiguas colaboradoras, Mónica Garza.

De inmediato, la periodista desmintió tajantemente esta información, asegurando que ella en ningún momento dio la orden, además de que en el pasado ha negado que sea ella quien se encargue de dejar sin trabajo o vetar a famosos de la televisora.

No, por una razón muy simple: Yo no contrato. A las únicas personas que sugiero puedan trabajar conmigo las contrata Azteca. El contrato lo hace Azteca y quien despide es el que tiene el mando en Azteca, yo no. A mí me han cargado el muertito (de muchos)", dijo Chapoy con el 'Escorpión Dorado'.