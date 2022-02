Adiós 'Hoy': Tras 36 años en Televisa y perder exclusividad, actriz de novelas se integra a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa, quien ha sido integrante del programa Hoy, da una polémica entrevista a Venga la Alegría luego de que Chiquis Rivera lanzara su libro biográfico.

Se trata de Maribel Guardia, quien tras recuperarse del Covid-19 por segunda vez sorprendió al mencionar que la primera vez que le dio el virus pensó que moriría y quería alistar su testamento, aunque finalmente no lo hizo.

La actriz de 62 años, quien debutó en Televisa en 1986 en la telenovela Seducción y participó en melodramas como Serafín, Al diablo con los guapos, Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida, declaró en 2017 que estaba lista para perder su exclusividad por los recortes en la empresa.

Ahora que puede aparecer en otras televisoras, la costarricense dio una entrevista a Venga la Alegría de TV Azteca, donde externó su total desacuerdo con Chiquis Rivera luego de que la hija de Jenni Rivera lanzara su libro Invencible, donde habla de su vida privada.

A las afueras de Televisa San Ángel, Maribel declaró:

Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida, ni contando la vida de nadie, yo, pero cada quien su vida. Porque no me parece, porque pienso que, a la hora de contar tu historia, es tu versión, pero la otra persona tendrá su versión, digo yo soy así, pero entiendo que la gente quiera contar su vida, además todavía hay que esperarse para contar tu vida, no a los 30".

De la misma manera, la también cantante destacó que cuando se ama a alguien haces todo lo posible para que cambie cualquier tipo de conducta, pero antes, él o ella debe demostrar que desea modificar su vida.

"Las personas se pueden rehabilitar, pero hay que cuidarlas, tal vez si él hubiera entrado, se compromete a cambiar, y es un compromiso, yo pues tal vez lo pensaría en casarme, ¿por qué no?, si lo amo tanto. Sí, pero primero que se meta a una clínica de rehabilitación, que tenga interés, que está consciente que tiene un problema, y entonces sí, porque las personas todas merecemos oportunidades en la vida", explicó.

A pesar de que Maribel solo ha sido relacionada sentimentalmente con Joan Sebastian y su actual esposo Marco Chacón, la artista confesó que ya vivió en carne viva el tener una pareja adicta al alcohol.

Hace muchos años sí, con una pareja que tenía problemas con el alcohol , pero cuando estás muy joven no te das cuenta, y la misma persona tal vez no es consciente de que tiene problemas".

Finalmente, Maribel Guardia externó su negativa con las bioseries de grandes ídolos como lo son Joan Sebastian y Vicente Fernández, pues considera que no se cuenta toda la vida de los intérpretes.

Las historias de estos ídolos las cuentan por encimita porque tienen tanto por contar y yo la de Joan no la vi porque yo sé muchas cosas que no estaban ahí, vi un capítulo y dije 'no, no', y también porque era muy triste recientemente, no aceptaba yo su muerte todavía", culminó.