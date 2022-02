Arath de la Torre es expuesto con polémicos audios; amenazó a un periodista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Arath de la Torre, siguió en polémica, luego de que en el programa Chisme No Like, se expusieran algunos audios, en los cuales aparentemente amenazó a un periodista.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que luego de que se mencionara que intentó conquistar a la prometida de su excompañero, Julio Alegría, el histrión se ha visto envuelto en un gran escándalo, por lo que le habría pedido que se deshaga de la información conseguida.

Atentas contra una familia c*br*n, o sea ya no soy el p*ndej*t* de Soñadoras, me oíste. Soy un hij* de la chingad* ahorita cbr*n, y quien se mete conmigo y perjudica por un lado a mi familia o mi reputación no lo voy a permitir c*br*n, eh", se escuchó el audio.

Según los conductores del mencionado programa, Elisa Beristain y Javier Ceriani, no quería que los medios indagaran más al respecto, pues se darían cuenta de las intenciones con Andrea Rodríguez, prometida de Julio Alegría.

Trató de usar todo su poder en Televisa para anular esto de TVNotas, acusó a mucha gente, entre ellos a Jorge Ugalde, Martha Figueroa y a mucha gente, y amenazó con denunciarlos con los jefes máximos de Televisa, porque él piensa que toda la culpa la tienen los reporteros de Televisa", dijo.

Ceriani menciona que incluso habría intentado usar todo el poder de Televisa con el fin de que se anulara lo de TV Notas, por lo que habría arremetido en contra de muchas personas, entre ellas Jorge Ugalde y Martha Figueroa.

Fue a través de un segundo audio, donde se pudo escuchar que pidan que se hagan responsables de sus comentarios, mencionando a Figueroa, así como al productor Alejandro Gou.

Hay que hacerse responsable de lo que uno dice cuando está calientito ahí sentadito en la silla y le pregunta Martha 'oye y cuál es el nombre de la persona', oye es que eres gente de Gou, o sea trabajas para Gou, como él te da tu lanita, puedes ching*r a los que no, pero te voy a decir, no es que hables bien o mal de mí, tú provocaste todo esto cabr*n", argumentó.

Además indicó que estaba hablando con los productores de Con Permiso, con el fin de que le dieran una explicación de lo expuesto, sin revelar las razones de su salida del Tenorio Cómico.

Y ahorita estoy hablando con Manolo Fernández y con Yordi (productores de Con Permiso), y vamos a hacer lo propio. Alguien me va a dar una explicación de por qué, si yo me salí de El Tenorio con pinzas para precisamente evitar todo esto, por qué alguien como tú, tiene que abrir el hocico y preguntar '¿de quién se trata?' para darle publicidad a tu amigo Gou, a costillas de quien sea, a costillas de una persona que tiene 30 años trabajando en la empresa , si atentas contra mí, escucha a mi hija, estás atentando contra mi familia entera y eso a Dios no le gusta cabr*n", dijo.

Para finalizar amenazó a quien sacó esa información, al afirmar que está metiendo de por medio a unos niños, por lo que desearía tener personalmente al responsable.

No sé qué tan creyente seas pero a Dios no le gusta, porque hay niños de por medio y todos esos pinch*s comentarios que salieron en TVNotas, no sé cómo le vas a hacer para borrarlos c*br*n porque si no te voy a ir a buscar personalmente c*br*n, ahora sí", finalizó.

Fuente: Staff