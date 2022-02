Chapoy 'hunde' a Televisa: Tras estar en la cárcel y años vetado, famoso actor llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien estuvo vetado de Televisa hace varios años tras llegar a la cárcel, reapareció en la señal de TV Azteca y hace algunas horas llegó al programa Ventaneando con una fuerte entrevista en exclusiva.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del reconocido artista Kalimba, quien supuestamente hizo enfurecer a los altos mandos de San Ángel cuando en 2011 decidió unirse a la empresa del Ajusco como juez del reality show México tiene talento.

Sin embargo, el exintegrante de OV7 ya fue perdonado por Televisa e incluso hace unos meses lo invitaron a participar en la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, donde resultó ganador del primer lugar.

La tarde de ayer martes el artista cubano-mexicano, quien estuvo unos días detenido en Chetumal donde lo acusaron por el delito de violación de una menor de edad, apareció en el programa de Pati Chapoy para responder a las acusaciones de que es un mal padre.

El hermano de M'Balia Marichal mencionó que él tiene una buena relación con Athenas Escudero, su expareja y madre de su hijo menor, y negó tajantemente que se haya dejado de hacer responsable del niño pese a que ella dijo que no lo buscó en mucho tiempo.

Yo nunca vi un video de ella, jamás vi esa acusación, me dijeron que existe; yo hablo con ella, de hecho, estuve con mi hijo el fin de semana pasado, me lo prestó ella misma, me lo llevé a Querétaro, ahí están los videos en mis redes, ahí están las fotos", expresó.

El aclamado intérprete piensa que su expareja jamás hizo tales acusaciones y reiteró: "Entonces eso que está diciendo, para mí es mentira porque me dijeron: ‘Es que la mamá dice’, díganme dónde porque yo no lo vi. Si alguien tiene un video, una declaración, algo de Athenas, adelante, muéstramelo y con gusto, se me hace muy difícil porque Athenas y yo hablamos constantemente".

Mira a partir del minuto 13

Fuente: Instagram @ventaneandounotv