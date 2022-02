Chiquis Rivera confiesa que su hermano menor pensó en quitarse la vida tras muerte de Jenni

Ciudad de México.- El pasado miércoles 9 de diciembre se cumplieron 9 años desde que Jenni Rivera murió trágicamente en un accidente en su avioneta, tras haber dado un increíble concierto horas antes, deceso que aún conmociona a su público.

Ante esto, su hija, Chiquis Rivera decidió escribir y lanzar el libro titulado Invencible donde habla sobre su vida y relata lo difícil que fue tomar el rol de madre con sus hermanos menores ante la dolorosa ausencia de 'La Diva de la Banda'.

En entrevista para el programa Ventaneando, Chiquis abrió su corazón y confesó que Juan Ángel Rivera, el hijo menor de Jenni, fue uno de los más afectados por la pérdida, tanto que incluso pensó en quitarse la vida cuando era solo un pequeño.

Criar a un niño que está dolido, que también pasó por depresión, que tuvo un momento que se quiso quitar la vida, que no sabía si era homosexual o no; pasé tantas cosas difíciles, todo al mismo tiempo de empezar mi carrera como cantante", dijo la ex de Lorenzo Méndez.