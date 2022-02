"Lárgate de TV Azteca": Declaran 'gay' a polémico conductor de 'VLA' y lo 'corren' del programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el conductor cubano William Valdés, quien en el pasado tuvo que renunciar a Televisa para poder unirse a TV Azteca, fue blanco de las peores críticas y burlas en las redes sociales por su segunda participación en el reality Reyes del playback.

Aunque tiene ya casi 2 años formando parte del programa Venga la Alegría, el también actor y cantante aún no logra ser del agrado de todos los televidentes y constantemente sus detractores usan mínimos errores para írsele a la yugular.

El pasado lunes 7 de febrero la producción del matutino de Azteca Uno estrenó el mencionado reality y esta mañana de miércoles Valdés volvió al escenario para su segunda presentación al ritmo de la canción Hawái de Maluma y recibió varias críticas, pero no solo de la audiencia sino también de los jueces, Samia y 'El Capi' Pérez.

A ambos famosos no les agradó que el conductor nuevamente hiciera un show plano, sin diversión y sin algo que le diera el toque, pues solamente se limitó a bailar y lo más relevante del performance fue que se besó con una bailarina.

Mediante las redes sociales varios televidentes también se le fueron a la yugular al cubano por su presentación de lyp sinc y muchos de ellos otra vez pidieron a la producción que Willy sea despedido de una vez por todas.

No es de a fuerza que actúe como hetero".

Qué vergüenza, lo que hacen por subir el rating".

Qué horrible, se la pasó disque bailando".

Ya quiten al berrinchudo del programa".

No lo hizo bien, seamos sinceros".

Haznos un favor y lárgate de TV Azteca".

No obstante, los comentarios que más molestaron a Valdés fue donde los internautas lo tildaron de homosexual y él no se pudo quedar callado, sin embargo, aseguró que estos dichos ya no le afectan y él sigue en paz con sí mismo.

Pobre niña piensa que por tener cara bonita va a lograr todo, ni sabe conducir, ni cantar y ni lo más sencillo hacer playback, es un inútil", escribió un internauta y otro lo llamó "niña".

Fuente: Twitter @vengalaalegriatva y YouTube Venga la Alegría