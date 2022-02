Lista para morir: Tras retiro de novelas de Televisa, actriz da fuerte noticia ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- La reconocida actriz Lety Calderón, quien anunció su retiro de las novelas tras finalizar un proyecto en 2020, dejó en shock a todos sus fans pues hace unas reapareció y compartió una fuerte noticia con un programa que no es de Televisa. ¿Se fue a TV Azteca?

El año pasado la estrella de melodramas como Amor real, Soltero con hijas e Imperio de Mentiras se sometió a una operación de la vesícula y aunque todo salió perfecto, ella se preparó para lo peor y en entrevista con el matutino Venga la Alegría declaró que ya tenía todo listo para el día que ella muera.

Ahora la artista de 53 años brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol de Imagen TV para confesar todo el miedo que siente de saber que su hijo Luciano, quien padece Síndrome de Down, está a punto de cumplir la mayoría de edad y ya tiene deseos de independizarse e irse a vivir solo.

Tiene la ilusión de irse, pues yo creo que el día de mañana a mí sí me gustaría que mi hijo experimentara esa sensación de vivir solo, él tiene muchísimas ganas, el 17 de febrero cumple 18 años… que me muero del susto porque además él siempre me ha dicho que se va a los 18", contó.