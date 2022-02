Tábata Jalil encanta a todo TV Azteca al lucir atractivo disfraz de colegiala en 'VLA': "Ay Dios"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la conocida reportera de TV Azteca Tábata Jalil logró poner a suspirar a todos sus admiradores y fans de las redes sociales debido a que hace algunas horas los cautivó al aparecer luciendo un atractivo disfraz de colegiala en Venga la Alegría.

El pasado lunes 7 de febrero la producción del matutino de Azteca Uno estrenó el nuevo reality Reyes del playback y confirmó que la conductora de 42 años será una de las participantes de esta primera temporada.

Jalil hizo su debut en la competencia con un número del tema One More Time de Britney Spears y enamoró a todos los televidentes con su espectacular 'look'.

Durante la mañana de este miércoles 9 de febrero la presentadora mexicana aprovechó su cuenta oficial de Instagram para publicar una serie de instantáneas en las que aparece mostrando el 'outfit' que lució en Reyes del Playback y causó gran alboroto.

Apareció modelando con el atractivo atuendo de colegiala compuesto por minifalda, una camisa blanca, calcetas largas, un suéter gris y dos pequeñas coletas.

La publicación de 'Tabatita' se convirtió en toda una sensación de forma inmediata y hasta el momento ya cuenta con más de 25 mil Me Gusta además de que no ha parado de recibir mensajes de cariño y elogios de parte de sus decenas de fans.

