Tras denuncia en redes sociales, Belinda paga producto que adquirió ¡hace más de 1 año!

Ciudad de México.- La controversia vuelve a tocar la puerta de Belinda, quien recientemente se encuentra envuelta en una nueva polémica, debido a que su equipo laboral fue acusado de no pagar una peluca que tiene un costo de más de 20 mil pesos.

Fue a través de Twitter donde Carls Jee, creador de Wigs By Mamma Jee, señaló a los colaboradores de Beli por no pagarle una peluca "estilo Kylie Jenner" que la prometida de Christian Nodal usó en el año 2020.

Al principio me contactaron de parte de una revista de moda, muy importante a nivel mundial, diciendo que necesitaban una peluca con un valor como de 10 mil dólares, pero no me había dicho que era para Belinda, entonces estoy ahí con Belinda, estamos super bien, platicamos, y le gusta la peluca que le llevé como en préstamo, y me dijo que la quería comprar el 23 de noviembre de 2020", relató Jee en entrevista al programa Ventaneando tras volverse viral en redes.

De la misma manera, el creador aseguró que la intérprete quedó encantada con su trabajo a tal punto que le pidió sus datos y algo más: "Me dice '¿oye, crees que me puedas hacer un descuento?', ella directamente así, cara a cara, yo super emocionada le dije que sí, sin ningún problema".

Sin embargo, Jee ya no tuvo más contacto con la artista ni su equipo, por lo que su sorpresa fue mayúscula al ver las fotos donde Belinda aparecía posando con la peluca, por lo que decidió reportarse agradeciéndole por usar su producto, pero fue una de las colaboradoras de la cantante quien le respondió que no estaban satisfechos con su trabajo, momento en que Carls se incomodó y decidió externar su descontento.

Indicando que había pasado más de un año de su contacto con la cantante y actriz española cuando tuvo este inconveniente con la artista y su equipo de trabajo, Carls Jee manifestó que hasta el momento de la entrevista le debían 21 mil 600 pesos.

La peluca verde creada por Carls Jee

No obstante, al cierre de la nota el programa de espectáculos confirmó que, tras hacerse viral la denuncia, por fin se le había pagado el dinero adeudado al creador, aunque le pidieron a cambio eliminar los textos que compartió en las redes sociales.

Por último explicó a qué se debió el impago de su trabajo: "Al parece la persona que me encargó la cabellera en 2020 no era parte del equipo de trabajo de Beli y por eso no tenía respuesta alguna".

