Tras 'pleito' con Aleida Núñez, Ivonne Montero es confundida con Inés Gómez Mont

Ciudad de México.- La actriz Ivonne Montero se sinceró y expresó su molestia con el organizador del evento Reina del Mariachi, luego de que Aleida Núñez fuera coronada este año a pesar de que ella había sido invitada con ese propósito.

Evidentemente molesta, la estrella de Televisa habló del tema durante la conferencia de prensa de la cinta Escándalo Secreto, donde también dedicó algunas palabras a la cantante y actriz, Aleida Núñez.

Nos quedamos con ganas… la verdad sí me molesté, obviamente no fui grosera con el señor Chucho (López), él cuando fue (a ver) Amor de Tres expuso y ahí me invitó frente a todos ustedes (la prensa) que yo fuera la próxima reina, ya es la segunda vez que me invitaba y aquella vez, la primera, pasó exactamente lo mismo", dijo la famosa.

Asimismo, Ivonne recalcó que, a pesar de conocer a Aleida, hay algunas acciones profesionales que no le gustan de ella: "Sé cómo trabaja, eso sí, te puedo decir que sé como es su estilo de trabajar, lo respeto, muchas cosas me las callo, esas me las guardo porque no soy de escándalos y aparte voy a seguir compartiendo con ella".

No obstante, cuando un reportero le comentó que Aleida siempre buscaba el momento preciso para hacerse publicidad, Ivonne replicó: "Por ejemplo".

Además de este mal sabor de boca con Chucho López y Aleida Núñez, Montero reveló que recientemente la gente ha empezado a confundirla con Inés G��mez Mont, situación que la incómoda porque recibe malos comentarios debido a las acciones de la presentadora, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia al ser señalada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Saqué una fotito así muy bonita, y me pone una chica '¿pero no te están buscando las autoridades?, ya entrégate a la Interpol, seguramente te quedaste sin dinero y por eso ahora te estás vendiendo'", contó al respecto.

