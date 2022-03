Adiós 'Hoy': Tras 15 años, Galilea Montijo 'destapa' renuncia a Televisa e 'infidelidad' a su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras rumores de una supuesta relación extramarital, su salida del programa Hoy para irse a Estados Unidos y más escándalos, Galilea Montijo rompe el silencio y aclara todo esto, además de confirmar su nuevo proyecto fuera del matutino.

La presentadora, quien ha estado en el ojo del huracán desde hace varios meses por diversas polémicas, reveló que tiene planeado un proyecto fuera de los foros del programa Hoy. ¿Se va a TV Azteca?

No, sino que Gali confirmó que en Televisa retransmitirán las tres temporadas de la serie Mujeres asesinas, en la cual participó cuando todavía actuaba, en la segunda temporada transmitida en el 2009.

Van a retransmitir las tres temporadas de 'Mujeres Asesinas' y haremos los promocionales. Yo estuve con Ana Brenda y Paty Navidad, éramos las Garrido, codiciosas... entonces va a estar increíble recordar buenos momentos".

Y agregó: "Te cansas tanto, no hablo por ninguna de ellas, hablo de mi persona... que no se qué pueda pasar por la mente de alguien que llega a asesinar, ni quisiera saberlo".

La presentadora fue cuestionada sobre si alguna vez ha querido "ahorcar" a algún hombre y dijo: "Bueno y a mujeres también... ya me río de todo", dijo recordando su polémica con Lilí Brillanti.

Sobre si es cierto que su comadre Inés Gómez Mont, quien está prófuga desde hace meses, está en México, dijo:

No tengo idea y ya sabes que de ese tema no hablo (...) yo hace tiempo por obvias razones les dije que ni me iba a meter porque luego ciertos medios se agarran de eso entonces muchas veces es mejor callarse porque no ayudas en nada. Ustedes saben que es una mujer que yo quiero mucho, a ella y a su familia".

La tapatía también fue cuestionada sobre si es verdad que se irá a trabajar a Estados Unidos con la fusión de Televisa-Univisión.

No, no. Hasta ahorita yo sigo en 'Hoy' todo este año. Siempre les he dicho, si la empresa decide otra cosa conmigo, yo feliz, me iría feliz".

Finalmente, la prensa no pudo perder la oportunidad para preguntarle si tuvo una supuesta relación extramarital con Maca Carriedo, su excompañera en el programa Hoy, luego de que en algunos medios reportaran que le habría sido infiel a su esposo Fernando Reina con la conductora.

Montijo respondió tajante a estas acusaciones, desmintiendo este rumor.

No manches ya, muchachos, es en serio. Yo les voy a pedir a ustedes. Saben que siempre les agradezco y yo muy linda les contesto y doy la cara. No me pregunten cosas sin pruebas. Yo creo que es mejor que cuando salgan este tipo de cosas, no sé quién lo haya dicho, pro hay que tomarlas de quien vienen".

Y agregó que no es lesbiana, sin embargo, si hubiera tenido algo con una mujer no hubiera tenido problema para ocultarlo: "Si algo saben, siempre he sido muy noviera, toda la vida. Y si fuera cierto no habría sido nada malo. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie".

