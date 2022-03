Adiós TV Azteca: Tras unirse a Chapoy, actriz vuelve a Televisa sin exclusividad y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien perdió su exclusividad en Televisa y hace poco se unió a Pati Chapoy, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy y compartió una fuerte noticia en exclusiva.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la reconocida artista Silvia Pinal, quien en el 2020 se quedó sin contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel luego de décadas de trabajo y hace unas semanas apareció en el vespertino de TV Azteca Ventaneando para anunciar su regreso a los teatros.

Asimismo, la madre de Alejandra Guzmán ha dejado ver que Ventaneando es uno de sus programas consentidos y es que en varias ocasiones le ha ofrecido exclusivas a Chapoy. Uno de estos casos fue cuando se recuperó de Covid-19 pues esta emisión de espectáculos tuvo la primicia de platicar con la estrella de las novelas vía telefónica para hablar sobre su salud.

Ay, preciosísima. La mujer que quiero muchísimo más que todo Televisa", le dijo a Silvia a Pati en aquel entonces.

No obstante, este martes 1 de marzo 'La Pinal' prefirió darle la confianza al matutino de Televisa Hoy para hablar sobre la polémica que rodea actualmente a su familia pues presuntamente se estaría peleando por su teatro.

La diva mexicana mencionó que ella no quiere saber nada del tema pese a que su amiga, Mónica Marbán, ya destapó que sí la despidieron luego de años llevando la administración del recinto.

Ni modo, hay que seguir. Luis Enrique está por ahí rondando a lo mejor, pero yo ahí no me meto, pero sí sería bueno que se metiera porque tiene muy buenas ideas en ese sentido, también Sylvita, podría ir toda la familia, pero no sé, yo no me meto", expresó.

La actriz y productora de Mujer, casos de la vida real mencionó que ella no sabe en qué condición está el teatro actualmente y que por ello prefiere mantenerse al margen: "Yo no me he metido ni a la azotea ni a ver cómo están las entradas, yo ahí no me meto. Entonces creo que les está yendo más o menos bien, es lo único que sé".

Por último, doña Silvia prefirió cambiar de tema mencionando que le encantaría encontrarse un nuevo novio:

Que sea un muchacho alegre, muy simpático, que le guste bailar y que nos vayamos a bailar cada rato", dijo.

Fuente: YouTube Programa Hoy