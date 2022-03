Adiós 'VLA': Tras romance lésbico y bajar 13 kilos, conductora regresa a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica conductora llega al programa Hoy luego de haber estado en Venga la Alegría y confesar haber tenido un amorío de una noche con una mujer, dando por terminada su relación de exclusividad con TV Azteca.

Se trata de Liliana Arriaga, quien da vida al famoso personaje de 'La Chupitos', quien en 2020 firmó contrato de exclusividad con el Ajusco, sin embargo, este habría llegado a su fin desde el año pasado.

Como se recordará, luego de alcanzar la fama desde 1995 en programas cómicos de Televisa como La casa de la risa, La hora pico y Al Derecho y al Derbez, 'La Chupitos' presuntamente fue vetada en 2019 tras 24 años en la televisora de San Ángel.

Luego de esto, tras firmar como talento exclusivo en la competencia con el fallecido Alberto Ciurana, la comediante apareció en Venga la Alegría y hasta contó cómo la despidieron del canal de Las Estrellas, además de que señaló que 'El Tigre' Azcárraga intentó arruinar su carrera.

Sin embargo, todo cambió y le levantaron el veto desde el año pasado ya que la divertida comediante se integró a la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy en el programa Hoy.

Aunque le estaba yendo bien, optó por renunciar junto a su pareja, 'El Indio' Brayan, para darle su lugar a otra de las parejas de baile. La famosa cómica hace unas semanas reveló en el programa De Noche con Yordi Rosado que, pese a que está casada, alguna vez había ligado con una mujer.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo sobre su 'romance' lésbico.