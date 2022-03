Cambios en Televisa: Tras renunciar a 'Hoy', Legarreta confirma nuevo integrante y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ataques de Alfredo Adame y rumores de que la productora del programa Hoy Andrea Rodríguez saldría de Televisa junto con varios conductores, Andrea Legarreta se pronuncia al respecto y confirma cambios en el programa matutino.

La conductora, quien lleva 33 años en Televisa y 21 como titular del matutino, fue abordada por reporteros a las afueras de Televisa San Ángel y fue cuestionada sobre los despidos que se rumoran en Hoy luego de la fusión entre Televisa y Univisión.

Como se recordará, hace poco la esposa del cantante Erik Rubín declaró sin tapujos que hace algunos años trató de dejar la emisión matutina y presentó su renuncia, sin embargo, terminó por quedarse en el programa, aunque se rumora que ya no tendría exclusividad.

Sí renuncié un par de veces porque no me sentía feliz. No era como aferrarme pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo", explicó entonces.

Primero que nada, la conductora fue cuestionada sobre que hay de cierto en que Alexis Núñez podría reemplazar a Andrea (quien se quedó con la producción tras la muerte de Magda) y producir Hoy a mediados o finales de este año, a lo que respondió:

La verdad y con todo mi amor, para los planes que he escuchado que hay con la producción de Andrea Rodríguez, no creo que suceda. No por lo pronto... evidentemente Alexis es un productor que ha demostrado que es muy capaz y talentoso. Él fue iniciador del programa 'Hoy' pero, lo que yo sé hoy por hoy, aunque ya ves que de pronto nos enteramos al final de ciertas decisiones, pero por los planes que ya vienen es que no está contemplado".

Sin embargo, confirmó que sí viene un cambio, y es que ya viene la tercera temporada del reality Las estrellas bailan en Hoy este mes de marzo para arrebatarle el rating a la competencia en TV Azteca, Venga la Alegría, quienes tienen al aire Reyes del Playback.

Al preguntarle sobre quiénes podrían estar, Andrea ventiló el nombre de un actor, Aldo Guerra, quien es hijo del fallecido primer actor Rogelio Guerra y participó en la obra de José el soñador.

Aunque descartó a su esposo Erik Rubín y a sus hijas Mía y Nina, ya que afirma que están en clases, en teatro y preparándose, por lo que "no tienen tiempo", dijo:

No, pobrecito, ponerlo a bailar... La verdad he dado mis sugerencias, la otra vez que fuimos a ver a 'José el Soñador' vi a Aldito Guerra espectacular. Estamos en esas, al parecer no sé. Tuvieron una reunión para dar nombres. Yo solo lo dije como sugerencia pero de pronto hay sorpresas".

Además, negó que su compañera Galilea Montijo abandone el programa y se vaya a trabajar a Estados Unidos como se anunció hace algunas semanas tras confirmarse la fusión entre Univisión y Televisa.

Finalmente, al ser cuestionada sobre qué opina de las declaraciones de Alfredo Adame, quien la tachó de ser una "mujer malvada y perversa" y de presuntamente ordenar el despido de más de 20 personas en la producción por una supuesta relación con un alto ejecutivo, dijo:

Yo no caeré en ninguna provocación de nadie. Al final la vida de cada quién y el recorrido que hemos tenido habla por sí solo. Ni siquiera quiero saber qué dijo, mejor yo sigo con mis cosas y mi vida lo más positiva posible, de la mejor manera, con mi familia, mis hijas, mis amigos".

Aunque Andrea ya se ha burlado de la fama que le han hecho de ser la supuesta responsable de correr gente en el matutino, se negó a responderle al polémico presentador y a hablar más del tema ya que afirmó que "no le interesa" y reiteró que "no caerá en provocaciones".

