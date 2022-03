Divorciada y sin exclusividad, actriz de Televisa anuncia retiro de las novelas para hacer esto

Ciudad de México.- Luego de su divorcio, una querida actriz anuncia su retiro de las telenovelas y revela que ahora se dedicará de lleno a ser conductora en Televisa.

Se trata de Maki Moguilevsky, quien llegó a México hace más de 20 años y entró a estudiar actuación al CEA, haciendo su debut en telenovelas en el 2000 en DKDA: Sueños de juventud. Luego hizo Carita de ángel, Amigas y rivales y El juego de la vida.

La actriz se retiró más de 10 años para dedicarse a ser madre luego de casarse con el actor Juan Soler, sin embargo, ya viviendo en Miami empezó a trabajar en Telemundo e hizo Santa diabla y Sangre de mi tierra en 2017, su último melodrama.

Desde entonces, Maki volvió a México y actualmente ha estado trabajando como conductora en el matutino de Televisa Cuéntamelo Ya!, aunque se cree que no tiene contrato de exclusividad pues también ha dado entrevistas al programa Ventaneando de TV Azteca.

A su salida de las instalaciones de Televisa, Maki fue abordada por la prensa luego de haber sido vista con su exmarido Juan Soler en la misma camioneta pese a que se divorciaron en el 2018.

Además, confirmó que ya estará de fijo en Cuéntamelo Ya! como conductora junto a Odalys Ramírez, Roxana Castellanos, Cynthia Urías, entre otras: "Trabajando en Cuéntamelo Ya!, ya de conductora oficial".

La presentadora fue cuestionada sobre si podría haber reconciliación con el argentino y respondió contundente si hay algo de cierto en este rumor.

Se descompuso mi camioneta y él me hizo el favor de recogerme para ir con las niñas (...) nada de cierto, ya lo desmentí, no es verdad... ¿por qué no les diríamos? tenemos súper buena relación y se me hace lo más normal del mundo que me vean con él. Seremos familia siempre, es un caballero".