Enfermo y sin ir a la escuela: Paulina Rubio podría perder a su hijo mayor por delicado motivo

Miami, Estados Unidos.- Paulina Rubio no sale de un pleito legal cuando ya está inmiscuida en otro. En esta ocasión se trata de Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, quien denunció penalmente a su exesposa, exigiendo que la cantante le entregue al niño luego de enterarse de algunas situaciones que no lo tienen nada contento.

Fue en el programa Ventaneando donde el español externó su preocupación por el hijo que tiene con la famosa, Andrea Nicolás, debido a que ella no lo cuidó durante su contagio de coronavirus, además de que Paulina recibió un llamado de atención por parte de la escuela del menor a causa del ausentismo del menor.

Conjuntamente, se informó: "Colate manifestó en la demanda que el pasado 31 de enero, Nico lo llamó para decirle que se había contagiado de Covid-19 y que quería estar con él. Afirma que Paulina utilizó el contagio para tener al niño alejado de la escuela, y mientras estaba enfermo, ella se fue de viaje sin avisar a nadie".

De la misma manera, en el programa se mostró la carta que presuntamente le envió la directora de la escuela a la 'Chica Dorada' el pasado 9 de febrero, reclamándole su alarmante desprecio por la seguridad del menor y el prolongado ausentismo escolar del mismo. En el escrito se puede leer lo siguiente:

No es legal tener a los niños fuera de la escuela por largos periodos, los niños han faltado mucho a la escuela este año, y cada vez que regresan debemos pasar semanas poniéndolos al corriente, esto es extremadamente duro para Nico, no solo académicamente, sino socialmente, no se trata solo de una cuestión académica, sino también social, los niños vuelven sintiéndose perdidos y en cierto modo, tristes".