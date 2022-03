Enfermó y subió 25 kilos: Tras exhibir catálogo de Televisa, famosa actriz se retira de las novelas

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien estuvo 30 años trabajando en las filas de Televisa, se sincera sobre los problemas de salud que la llevaron al hospital y a subir más de 25 kilos, además de comentar que se dedicará a una nueva faceta.

Se trata de la actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien participó en telenovelas inolvidables como Soñadoras, Siempre te amaré y Apuesta por un amor, haciendo su último proyecto en televisión en 2015 con Que te perdone Dios.

Como se recordará, la polémica artista desató tremenda controversia en 2017 luego de revelar que presuntamente sí existió el catálogo de actrices de Televisa, mejor conocido como 'prosticatálogo'. Incluso, comentó que la invitaron pero ella rechazó la oferta.

Una vez una chica me habló a mi casa diciéndome que había un catálogo, de esas famosas representantes de artistas, y me dijo que había un catálogo de Televisa y si yo quería participar. Muy amablemente le dije que yo no me manejaba con favores sexuales", contó.