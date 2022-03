Galilea Montijo olvida escándalos y derrite a todo Televisa al lucir seductor 'outfit' en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una vez más la afamada conductora tapatía Galilea Montijo hizo enloquecer a todos sus admiradores y fans de las redes sociales debido a que hace algunas horas apareció modelando un seductor atuendo desde el programa Hoy.

En las últimas semanas se había especulado mucho que los ejecutivos de Televisa habían despedido a la también actriz de 48 años o que hasta ella había renunciado a la conducción del matutino, pero esto terminó siendo solo un rumor.

No, no. Hasta ahorita yo sigo en 'Hoy' todo este año. Siempre les he dicho, si la empresa decide otra cosa conmigo, yo feliz, me iría feliz", explicó en una reciente entrevista.