¡Golpe a Belinda! Christian Nodal hace duras declaraciones de sus exparejas: "Me vengué bien"

Ciudad de México.- A mediados del mes de febrero, la pareja del momento: Belinda y Christian Nodal, dieron por finalizada su relación, pese a llevar varios meses comprometidos e incluso contar con los vestidos que la intérprete de 'Boba niña nice' utilizaría en su boda, cosa que jamás pasaría.

Tras ello, han sido muchas las especulaciones que la expareja ha levantado por su truene, ya que, ninguno de los dos ha dado alguna declaración formal sobre la razón de su inesperada separación.

Por su parte, Christian Nodal destapó algunos detalles de sus anteriores relaciones, durante un concierto que dio recientemente, en el que detalló que el amor no le había pagado tan bien.

¿Alguien de ustedes le han pagado mal en el amor? A mí también... la cuestión va que, como decía el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena, pero ustedes ya saben lo feo que es eso, ¿no? Entonces les cuento que me vengué y me vengué bien.