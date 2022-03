Mauricio Ochmann revela que Aislinn Derbez odió su declaración de amor: "Siempre se quejó"

Ciudad de México.- Recientemente, Mauricio Ochmann acudió al show de Yordi Rosado, donde detalló cómo comenzó su relación con Aislinn Derbez, revelando que a la actriz de Hazlo como hombre no le gustó la forma en que él se le había declarado.

De acuerdo con sus palabras, ambos se conocieron en las grabaciones de A la mala, película que ella se negaba a protagonizar con él, pero pese a ello terminó haciéndolo.

El director quería que fuera yo, tiempo después me enteré que Ais no me quería a mí en la película y le salió el tiro por la culata. Fue muy fuerte porque yo decía: 'Debe ser como la modelito', hicimos ejercicios para ensayar y Ais así de 'yo no voy a hacer eso'. Luego ya filmando fue muy padre, hubo una conexión, empezamos a platicar de nuestras vidas , pero fue hacía el final de la película.