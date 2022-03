¡No se da por vencido! Alfredo Adame anuncia que se postulará para nuevo puesto político

Ciudad de México.- Tras perder en la contienda por una diputación en Tlalpan, bajo el partido Redes Sociales Progresistas, el polémico actor y conductor Alfredo Adame anunció que ahora buscará otro puesto político pero en la alcaldía de Coyoacán.

Sí, la próxima voy también, en 2024, pero ahora como me voy a vivir a Coyoacán, voy a ir por Coyoacán, porque a los tlalpenses les gusta que se los chin..., pues mejor me voy a Coyoacán", dijo.

En 2021, el expresetador del programa Hoy fue candidato a diputado federal por el Distrito 14 y competía contra María del Rocío Banquells, hermana de Mary Paz Banquells, exesposa de Adame.

En una charla en YouTube con Alejandro Montiel, en su personaje del Escorpión Dorado, Alfredo también recordó cuando en 2018 buscaba ser alcalde de Tlalpan, por el Partido Verde Ecologista de México.

En 2018 gané la alcaldía y me la robaron, ahora iba 59 puntos contra 2 puntos 75 de la que ganó y me ganaron, ¿por qué no gané? porque le metieron el billetote, las despensas y todo ese rollo, la compra de votos", aseguró.