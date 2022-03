Se volvió mujer: Tras besarse con actor y divorciarse, conductor de 'Hoy' admite 'romance gay'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien desató controversia al darse tremendo beso con actor de Televisa, 'sale del clóset' tras su divorcio y hasta revela que su "nueva conquista" es un compañero del programa Hoy.

Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien hace unas semanas dio por terminada su relación con la colombiana Margarita Vega luego de su divorcio de Fernanda Rodríguez, madre de sus hijas, en 2019.

El conductor también tiene una carrera en telenovelas desde hace más de 35 años. Recientemente participó en La Desalmada y actualmente graba la serie El Doble con su madre y su hermano Armando Araiza, sin embargo, en el 2019 estuvo en Alma de ángel, donde protagonizó un romántico beso con el actor Julio Bracho.

Además, el conductor no ha tenido pena en demostrar su amor a sus amigos con besos en la boca, sin importar que son hombres, por eso en esta ocasión hizo tremendas declaraciones sobre su 'nueva pareja', luego de que hace unos años se vistiera de mujer para pagar una apuesta.

A las afueras de Televisa, Araiza viajaba a bordo de su auto con Paul Stanley y fueron abordados por la prensa, quienes le preguntaron a 'El Negro' cómo iba en su soltería, pues le dijeron que al parecer le habría caído muy bien.

"Poco a poquito, no me cayó bien la soltería, al corazón sí le duele pero todo bien trabajando", comentó, para luego revelar que ahora tenía "nueva conquista", su compañero Paul. ¿Salió del clóset?

Mi nueva conquista es este chiquito. Está guapo, está llenita pero me gusta. Los miembros al aire, lo nuestro es la gordibuena", bromeó.

Cabe mencionar que esto solo fue en calidad de broma, pues se lleva muy bien con el hijo de Paul Stanley, pues hasta un beso en la boca le ha dado en programas en vivo. No solo trabajan juntos en el matutino Hoy, sino también en Miembros al aire.

Posteriormente, reporteros le preguntaron a Paul sobre el supuesto tratamiento de espermas al que se sometió y también bromeó al respecto:

Los estoy guardando en un recipiente y pongo al 'Negro' a contarlos con sus manitas, uno por uno. (...) Me haré unos estudios próximamente".

Finalmente, sobre el mensaje que mandó su hermano Armando a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, en Twitter, dijo:

Lo vi pero no lo leí porque estábamos haciendo lo del 'Doble'. Si alguien sabe de ese tema es Armando, fuera de su profesión lo ha vivido en experiencia. No sé cuál fue su propuesta pero no es nada más que sea Azteca, Televisa o Telemundo... eso es aparte porque es ayudar a los que tienen ese problema".