Tras declararse gay y pleito con Chapoy, conductor renuncia a 'Ventaneando' y acaba desfigurado

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien renunció a Ventaneando para irse a Televisa, traicionando a Pati Chapoy y desatando un pleito que duró años, reaparece en redes sociales 'desfigurado'.

Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien dejó en shock al aparecer con el rostro irreconocible en su cuenta de Instagram. ¿Se sometió a algún procedimiento estético o cirugía?

Como se recordará, Pepillo formó parte de Ventaneando en sus inicios, pues hace 26 años que salió al aire por primera vez, él formaba parte del equipo liderado por Pati Chapoy y con Martha Figueroa y Pedro Sola como compañeros.

Sin embargo, Origel optó por traicionar a su jefa al ser contratado por la televisora de San Ángel en 1997, dejando Ventaneando para hacer su propio programa de espectáculos, La Botana, Trapitos al sol y luego La Oreja, los cuales fueron rivales de este programa.

La traición que le hizo a Chapoy, pues ella argumenta que no solo se fue Pepillo sino toda la producción y hasta la productora Carmen Armendáriz, desató un pleito entre ellos que duró años, resultando él vetado del Ajusco por esta razón.

Años después se reconciliaron y Pepillo hasta acudió a las celebraciones por los aniversarios del programa. Actualmente, tiene una gran relación con Pati Chapoy y Pedro Sola, además de que ni se diga con Martha Figueroa, quien trabaja en Televisa con él en Con Permiso.

El polémico periodista ha estado en Televisa durante décadas y regularmente aparece como conductor en la sección de espectáculos del programa Hoy, sin embargo, hace tiempo dijo que se retiraría de la TV, sobre todo del matutino, pues ya se le hacía pesado levantarse tan temprano.

Aunque nunca ha ocultado su orientación sexual, tampoco la ha revelado públicamente, aunque esta ha sido ventilada en otras ocasiones como cuando un hombre en ropa interior fue captado en su cocina.

Este lunes, Origel dejó en shock por una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, pues aparece con el ojo rojo e hinchado. ¿Se operó? No.

El conductor asegura solo se ha hecho una cirugía en el rostro, además de que el año pasado entró al quirófano por un problema de salud (tenía dos hernias y tuvo que operarse).

El conductor se preocupó por su rostro y explicó que no sabe por qué amaneció así, aunque alguno usuarios especularon que le habría picado un insecto o le habría hecho daño algún medicamento o comida que ingirió la noche anterior.

Sigo en San Miguel! Pero vean cómo me amaneció el ojo!! no se que me pasó???", escribió.