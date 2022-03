Tras fin de 'Se Vale' y romance gay, actor se transforma en mujer y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien triunfó por años en el programa Se Vale, reapareció en las redes sociales luego de su brutal transformación y varios años fuera de los foros de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del también youtuber y cantante mexicano Alex Reyna, quien saltó a la fama en 2007 cuando creó al personaje de 'Ataulfo' para el mencionado show que fue conducido por Raúl Magaña, Mariana Echeverría, Gaby Ramírez, y más artistas en el canal de Las Estrellas.

El exfamoso de Televisa es abiertamente homosexual desde hace muchos años y además en 2019 confesó que se identifica con el género 'queer'.

Totalmente me identifico como chico 'queer'. Amo y me encantan mis facciones camaleónicas que me dan la versatilidad de representar cualquier papel", dijo a la revista Aguanta.