Adiós Televisa: Tras estar presa y bajar 13 kilos, actriz se une a 'Ventaneando' con dura noticia

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo en la cárcel, padeció depresión y tuvo un radical cambio físico al bajar 13 kilos, hizo una impactante revelación para Ventaneando de Pati Chapoy luego de años en Televisa.

Se trata de Margarita 'La Diosa de la Cumbia', quien externó todo su apoyo y cariño a Sasha Sokol luego de desenmascarar al productor Luis de Llano asegurando que existen muchos más casos de abuso contra menores de edad de los que se puede siquiera imaginar.

Como se recordará, Margarita estuvo en la cárcel durante cuatro días al iniciar su carrera como solista luego de sostener un fuerte pleito con la Sonora Dinamita, quienes asegura la corrieron tras salir embarazada.

Y es que de acuerdo con la defensa de la agrupación, Margarita presuntamente estaba haciéndose fama a su costa porque los promotores que la contrataban usaban la frase "con más dinamita".

Yo me anunciaba como la Sonora de Margarita. Así me llamaba y así me contrataban pero los promotores le ponían la frase "con más dinamita". Ya con eso ya tuvieron para meterme a la cárcel cuatro días que parecieron cuatro siglos", manifestó hace un tiempo.

Aunque ahora está en TV Azteca, Margarita tuvo su primer proyecto con Televisa al crear el tema musical de la exitosa telenovela La Fea Más Bella con Jorge Villamizar en el año 2006.

También cantó Déjalo ir para el melodrama de 2013 Corazón Indomable, uno para Como dice el dicho con Mane de la Parra en el 2015 y Tú eres la razón con Los Fontana para el proyecto Mi marido tiene más familia en el 2018.

Margarita no solo participó en el ámbito musical, sino también en la actuación, pues tuvo apariciones especiales en melodramas como Fuego en la sangre, el último de Adela Noriega en el 2008, y Corazón Indomable en el 2013.

Tras estar en el programa Hoy, la artista colombiana contó en exclusiva para Ventaneando que ella también fue violentada a la misma edad en la que la exintegrante de Timbiriche mantuvo una relación con el productor Luis de Llano.

No tienen idea cuantas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar, y de olvidar, de perdonar", manifestó la intérprete.

Posteriormente, durante su participación en el Foro Azcapotzalco donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, Margarita narró en su discurso:

Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, y entonces se me vino el mundo abajo, y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo, porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé".

Sin embargo, la peor desilusión y agresión que recibiría por parte de su padre estaba por llegar.

Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y después de haber sentido toda esa desilusión, todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó. El tener que ver a mi papá el otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa".

Pese a este terrible escenario, Margarita confesó que años más tarde se enteró que no fue la única integrante de su familia abusada por el hombre que le dio la vida.

Fue muy difícil porque después mi papá murió, y claro que me dolió, por supuesto que me dolió. Yo nunca entendí el por qué mi papá me había tocado. No hace mucho que vino mi hermana de Colombia, me confesó que ella también y eso sí me dolió", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando, Programa Hoy y Agencia México