Adiós 'VLA': Tras veto por 'traicionera', villana de novelas deja TV Azteca y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa villana de las novelas reapareció en los foros de Televisa luego de que se especulara que había sido vetada por traicionarlos con Telemundo y a semanas de haber aparecido en el matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la cantante y actriz mexicana Mariana Seoane, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel con el melodrama la telenovela Retrato de familia en 1995 y luego le siguieron proyectos como Amor gitano, Atrévete a olvidarme, Tormenta en el paraíso, Por ella soy Eva y La Tempestad.

En 2020, la intérprete de Mermelada puso fin a los supuestos rumores de que había sido vetada por Televisa tras dejarlos y unirse a las filas de la cadena estadounidense y comentó que para ella estas restricciones ya no existían:

La situación es completamente diferente, creo que el tema de los vetos no existe más... no salí de Televisa sino que yo he trabajado con ellos durante toda la vida, pero no tenía una exclusividad como tal; Telemundo me contrató e hice cuatro proyectos y este que estoy preparando es el quinto; mientras estuve allá en esos años, todavía se manejaba el rollo de que, si estás en una empresa no podías estar en otra y así. Pero mira, ya cambió, eso ya acabó", explicó.