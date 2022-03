¡De no creerse! Tras traicionar a TV Azteca con Televisa, Gaby Spanic hace tremenda confesión

Ciudad de México.- Antes de su triunfal regreso a las telenovelas mexicanas en este 2022, la actriz venezolana, Gaby Spanic rompió el silencio e hizo una impactante confesión con la que logró sacudir a todo el medio del espectáculo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Corría el año de 1998 cuando la actriz de Soy Tu Dueña, llegó a los pasillos de Televisa con La Usurpadora, tras ello, la celebridad se mantuvo en la empresa de los Azcárraga, para tiempo después marcharse a Telemundo, luego volvió y decidió irse a TV Azteca.

Finalmente, la intérprete de 'Paulina y Paola' volvió a Televisa para trabajar junto a Mayrín Villanueva y Alexis Ayala en el melodrama: Si nos dejan para darle vida a 'Fedora Montelongo'.

Luego de este largo viaje, Gaby Spanic vuelve a las pantallas de La Fábrica de los Sueños con 'Elisa', personaje de Corazón Guerrero, el nuevo melodrama del Canal de las Estrellas que verá la luz el próximo 28 de marzo.

Fue durante una entrevista de Televisa Espectáculos, donde Gaby Spanic debía promocionar la telenovela, cuando hizo una impactante revelación y es que, resulta ser que, aunque ella tiene una larga trayectoria profesional, se considera una persona "tímida", esto pese a haber interpretado a un sin fin de villanas.

Sí soy tímida, soy muy tímida. Yo digo que los actores, casi todos son muy tímidos. Y... bueno yo también soy discreta, así como te dije. Y la gente (me dice) 'Es que tu impones' pero... es que yo no pienso nada de imponer ni nada, así soy... Pero sí soy... un poco tímida, introvertida, muy sensible. Por eso me apasiona escribir.