Integrante de Mercurio se disculpa por comentario "machista" sobre Sasha Sokol y Luis de Llano

Ciudad de México.- Tras la confesión de Sasha Sokol sobre que a los 14 años mantuvo una relación abusiva con el productor Luis de Llano, de entonces 39, varios famosos han expresado su opinión, entre ellos, Elías Chiprut, integrante del grupo Mercurio.

En un encuentro con la prensa, Elías Chiprut dijo que ellos no podrían saber lo que ocurrió entre Sasha y Luis porque "no fueron el condón" del productor de Televisa, palabras que fueron tachadas de "machistas" y que rápidamente causaron polémica.

Ante esta situación, el también conductor rompió el silencio y en redes sociales lanzó una carta dirigida a las personas que se pudieron haber sentido ofendidas con su comentario, el cual asegura fue sacado de contexto.

Aunque no haya sido mi intención lastimar a nadie, respeto a quienes lo puedan considerar insensible o con falta de tacto; esa parte la admito, mi culpa, soy humano como todos los que están leyendo este mensaje, es de humanos equivocarse y mas humano aun es saber reconocerlo", expresó.

El cantante de 41 años también le pidió perdón a Sasha Sokol admitiendo que sus dichos fueron insensibles y asegurando que al momento de hablar sobre el delicado tema no tenía in contexto exacto sobre lo ocurrido con su colega.

Sasha querida, no tengo el placer de conocerte, pero te pido mis mas sentidas disculpas si lo que dije te pudo haber causado cualquier tipo de agravio o malestar, esa jamás fue mi intención; nunca demeritaría la difícil situación que te toco vivir, por el contrario admiro y respeto tu valentía, fortaleza, y sobre todo el valor que le das a otras personas que viven situaciones similares al hacer tu caso público", agregó.

Continuó diciendo: "En el momento que hicieron la pregunta no tenia ni la menor idea de las circunstancias exactas de las que estaban hablando, en fin fue insensible de mi parte expresarlo de esa manera y mas sin saber cual era la situación exactamente, por eso nuevamente te ofrezco disculpas; todo mi apoyo contigo".

Por último, Elías Chiprut aclaró que todo se trató de una errónea interpretación de sus palabras y sentenció que algunos medios de comunicación hayan utilizado esta situación para crear controversial y dañar su imagen pública.

Si sacas solo el fragmento del comentario y no escuchas todo el contexto de mi respuesta es natural que muchas personas se sientan indignadas al respecto. Pero el sarcasmo de mi respuesta responde a algo mas profundo, que es a la frustración de ver que algunos medios lo único que parecen estar buscando constantemente es crear conflictos en situaciones y con personas que nada tienen que ver, con el único fin de generar vistas y/o apoyo para sus contenidos, todo esto colgándose de las desgracias de terceros lo cual me parece deplorable", dijo.

Concluyó diciendo: "Quiero ser muy explicito y aclarar nuevamente, el sarcasmo fue dirigido a la pregunta, la persona que hizo la pregunta y el momento en el que se hizo, no a la situación a la cual se refería, y por ende que quede claro que el comentario no está cargado con ningún tipo de misoginia o machismo, ya que eso es algo que no refleja quien verdaderamente soy, jamás en

mi vida he agredido ni física ni verbalmente a ninguna mujer, hombre o animal".

