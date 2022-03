¡Nadie se enteró! Grimes y Elon Musk tuvieron un segundo hijo; es niño y nació en diciembre

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Una de las parejas que más controversia había generado en el pasado era la conformada por la cantante Grimes y el magnate Elon Musk, quienes tras varios meses de relación, dieron la bienvenida a su primer hijo a quien llamaron X Æ A-12, primogénito de la pareja quien recientemente se convirtió en el hermano mayor.

La canadiense que además es DJ, recientemente estuvo en México debido a que fue parte del cartel del EDC, evento que tuvo lugar en el Foro Sol y el cual demostró porqué es de las ‘alienígenas’ favoritas de la industria, pues su energía contagió a todos los asistentes quienes no se imaginaron que recientemente se había convertido en mamá por segunda ocasión, ¿por qué nadie lo supo?

Grimes y Musk se separaron en septiembre del 2021, mes donde su segundo hijo ya estaba por llegar al mundo aunque lo hizo a través de un viente de alquiler, hecho por el cual las publicaciones hechas por la cantante no dejaron mostraron que estaba por dar a luz, ya que el nacimiento ocurrió en diciembre del 2021.

A través de una entrevista que concedió a la revista Vanity Fair, Grimes confirmó que en efecto, era madre de dos varones, el segundo lleva por nombre Exa Dark Siderae y quien recientemente celebró tres meses de vida, por lo que aún hay comunicación con el millonario dueño de Tesla y Space X a quien ve con mucha frecuencia pese a que ya no hay nada entre ambos.

"Tenemos lo nuestro y no espero que otras personas lo entiendan”, explicó la cantante.

De acuerdo con Grimes, la razón por la cual no se atrevió a experimentar un segundo embarazo fue porque el primero no fue del todo saludable, es decir, no lo disfruto debido a las complicaciones que tenía para caminar y pese al deseo de ser madre de nueva cuenta, su mayor temor era que su salud estuviera en riesgo, hecho por el cual recurrió a esta técnica que no la ha privado de cuidar a otro ser

"Daba un poco de miedo, porque no quieres caerte mucho cuando estás embarazada de ocho meses. Así que me arrastraba hasta el baño, hacia atrás y a lo que fuera”, dijo Grimes a la revista.

Ahora que confesó ser madre, se espera que mediante las redes sociales comparta fotos de los dos hijos que procreó con el magnate aunque cabe aclarar que ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

