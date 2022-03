No tenía para comer: Tras despido de TV Azteca y pedir limosna, actriz de Televisa sale del clóset

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien saltó a la fama en TV Azteca y quedó en la ruina durante la pandemia a raíz de la falta de trabajo e ingresos, se confiesa sobre su orientación sexual tras declarar que tuvo un romance con una mujer.

Se trata de Lolita Cortés de 51 años de edad, quien en enero salió del clóset y se declaró "queer" y "bisexual", afirmando que se podía enamorar tanto de un hombre como de una mujer.

Como se recordará, la actriz fue juez en el reality La Academia de TV Azteca, sin embargo, fue despedida. Aunque estuvo en Televisa, al llegar la pandemia se quedó sin trabajo tuvo que recurrir a vender su ropa y pedir donaciones en redes para sobrevivir.

Ante la falta de dinero, Lolita acabó con una gran deuda tras someterse a una cirugía en la columna y hasta pidió trabajo para lavar baños en una panadería ante su desesperación por no tener ni para comer o pagar la luz.

Ahora que regresó a trabajar y está en varios proyectos luego de dejar Las Estrellas Bailan en Hoy, tanto en Televisa como en teatro, Lolita habló de sus recientes declaraciones sobre el romance secreto que tuvo con una mujer en entrevista con TVNotas.

La 'Juez de hierro', confesó que en los 90 tuvo una relación con una mujer luego de terminar con el padre de sus hijos, asegurando que lo mantuvo oculto porque su madre estaba en contra.

Cortés comentó que se encuentra mucho mejor luego de sus problemas económicos.

Es cuando te dices: ‘No desistas, porque viene algo muy bueno’, así me siento. Después de un año muy difícil, estoy mejor. No tuve dinero ni para comer, no salía trabajo por ningún lado, pero la fe en seguir haciendo esto seguía. Ahora sé que por algo tuve que pasar y estar en ese punto, porque ya entendí lo que realmente importa”.

Además, afirmó que también está plena en el amor, pues desde hace un año tiene una relación con el productor Elías Ajit.

Lolita comentó que él ya sabía que era queer, pues son amigos desde hace años y no tiene ningún problema con eso: "Elías me conoce de toda la vida, claro que también sabe esa parte, ¡la vivió conmigo en esos años!, era mi amigo".

Sobre el momento en el que descubrió su orientación sexual, contó que fue al separarse del padre de sus hijos.

Lo descubrí cuando terminé con el padre de mis hijos, cuando no me encontraba o no me identificaba con casi toda la población. Cuando descubrí el término, me emocioné porque sabía que así era yo; me enamoro de la esencia, del pensamiento, de la educación, de la cultura, del talento, del carisma, del encanto de la persona y no importa si es hombre o mujer, por eso me tatúo, por eso los piercings, porque es querer expresar mis emociones. ¿Si soy bisexual? Sí, y lo sabía desde que soy una adolescente".