Sebastián Rulli reacciona por las comparaciones con Fernando Colunga en 'Los ricos también lloran'

Ciudad de México.- A mediados del mes de febrero se estrenó el remake de Los Ricos También Lloran, melodrama encabezado por Claudia Martín, Sebastián Rulli y Fabiola Guajardo, siendo los últimos dos actores los más comparados con sus antecesores en la anterior versión de esta historia: María la del Barrio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¿Golpe a Angelique Boyer? Cecilia Galliano revela que no es la expareja de Sebastián Rulli

La novela protagonizada por Thalía, Fernando Colunga e Itatí Cantoral en el año 1995 dejó huella en el colectivo mexicano por el dramatismo que había en las escenas, mismas que aún a la fecha son recordadas por personas que no tuvieron la oportunidad de ver la telenovela en su primera transmisión.

Debido a esto, es natural que los actuales actores sean comparados con sus predecesores, hecho que salió a la luz durante una entrevista que el medio TVyNovelas le hizo a Sebastián Rulli, quien actualmente está interpretando el rol de 'Luis Alberto Salvatierra' y a quien cuestionaron acerca de los paralelismos que podría tener con Colunga.

Aunque me comparen con los compañeros, Fernando (Colunga) es irreemplazable. Rogelio (Guerra) fue irreemplazable, ocupamos lugares que anteriormente hicieron otros pero no significa que esté mejor o peor; creo que el tiempo transcurre y nos toca, en algún momento a cada quien.

Por otro lado, el actor de Pasión y Teresa; declaró que lejos de estar molesto por las comparaciones con Colunga, siente una gran admiración por él.

No, para nada. Fernando es un gran ser humano, excelente compañero, súper profesional y le he aprendido mucho. Siento que lo más importante en esta carrera y en esta empresa, es que los compañeros hablen bien de ti y de Fernando siempre he escuchado cosas maravillosas.