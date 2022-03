Shock en TV Azteca: Cynthia Rodríguez le manda mensaje a Carlos Rivera tras 'negarse' a tener hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y conductora de TV Azteca Cynthia Rodríguez dejó en shock a sus miles de seguidores de las redes sociales debido a que lanzó un mensaje con dedicatoria a Carlos Rivera luego de que reportaran que el cantante le habría pedido que pospusiera su sueño de ser madre.

Hace unas horas la revista TVNotas sacó a la luz que la pareja, que comenzó su romance en 2016, presuntamente tuvo que decir no a embarazarse en este 2022 pese a que ya estaban planeando a su primer bebé, pues así lo habría querido el ganador de La Academia.

Carlos no quiere ser un padre ausente, no quiere irse de gira y que Cynthia se sienta mal o que le pase algo estando él lejos, por eso le dijo que sería mejor esperar hasta el próximo año", contó una presunta amiga de Rodríguez.

Supuestamente señalaron que esta situación tendría muy triste y desilusionada a la famosa presentadora del programa Venga la Alegría, pues anhela tener ya un bebé.

Y aunque muchos pensarían que habría conflictos entre Cyn y Rivera por esta situación, la exacadémica demostró que no es así y la noche de ayer miércoles le dedicó una romántica publicación de Instagram a su novio.

A través de su cuenta oficial, la también actriz de 37 años publicó una serie de selfies en las que aparece posando de lo más glamurosa y con un 'look' de reina que acompañó con el siguiente mensaje:

Todos mis besos son tuyos…", escribió.

Aunque no suelen darse demostraciones de amor públicas, Carlos no solo dejó su Like a las fotos, sino que también le dijo a Cyn que todos sus besos también son suyos:

Todos", escribió junto a un corazón rojo.

