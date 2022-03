Televisa, en shock: Tras confesión de Sasha Sokol, exhiben a galán de novelas: "Golpeador de mujeres"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La empresa mexicana de comunicación Televisa está en el 'ojo del huracán' pues luego de que la cantante Sasha Sokol confesara que sufrió abuso por parte del productor Luis de Llano, exhibieron a un galán de telenovelas como un golpeador de mujeres.

Fue el pasado martes 8 de marzo, en plena conmemoración del Día Internacional de la Mujer cuando, a través de redes sociales, se exhibió al actor Alex Perea como un presunto golpeador de mujeres.

Por medio de una imagen que circuló en Instagram y que fue retomada por el programa Sale El Sol, se señala al galán de Si nos dejan como un violentador de mujeres; supuestamente, la denuncia la habría hecho una amiga de la víctima de Perea.

Alex Perea es un golpeador de mujeres y un maltratador. #Niunamas #Yotecreo #Yoteapoyo”, se lee en el texto que contiene la foto.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la mujer que presuntamente fue agredida por el actor de 32 años.

En la imagen, la denuncia en redes a Alex Perea, actor de Televisa

"Ese no soy yo": Alex Perea se defiende tras ser exhibido como agresor de mujeres

Luego de que la imagen se viralizara en redes sociales, Alex Perea se defendió sobre las acusaciones; asimismo, señaló que la difamación es un delito "penado por la ley".

Es sumamente triste ver lo que una persona enojada es capaz de hacer para destruir. No es posible que a estas alturas la gente señale y difunda sin saber. Nunca había conocido a una persona con tan poca calidad ética y moral, no es una cuestión de creencias, sino de hechos, ya que en cada historia hay dos versiones muy diferentes, La difamación es un delito penado por la ley”.

No obstante, el actor declaró que no profundizará en el tema por respeto a quien lo ha señalado; sostuvo que "él no es así".

Yo viví situaciones sumamente desagradables de violencia y alertas rojas a las cuales hice caso omiso. Yo no planeo hablar al aire, a la ligera, ni destruir, por respeto a esa persona y a mí mismo. Ese no soy yo”.

