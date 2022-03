Toni Acosta arremete contra quienes lo llaman 'mal padre': "Usted no vivió con nosotros"

Miami, Estados Unidos.- Tras varios meses de separación de Adamari López, los fans de la pareja de Toni Acosta y de la conductora de Hoy Día continúan cuestionándolo por haber terminado su relación con la exactriz de Televisa.

Este viernes, 10 de marzo, el bailarín de Así se baila compartió un álbum de fotografías en Instagram, donde se puede ver el cumpleaños del año pasado de su hija, Alaia, el cual ocurrió en el Hotel de Nickelodeon, en la Riviera Maya.

En las imágenes se puede ver a la entonces pareja jugar con su hija en el balneario, así como al propio Toni jugar videojuegos con la pequeña, quien sonríe radiante por disfrutar de aquellos bellos momentos con sus padres.

Como era de esperarse hubo varios comentarios en donde cuestionaron al famoso bailarín por haber terminado su relación con Adamari López e incluso un usuario insinuó que Toni dejaría de lado su relación con Alia por su noviazgo con Evelyn Beltrán.

Se ven tan lindos, ¡pero qué lastima! No trabajó la relación. Lindo papá, ojalá no cambies porque cuando se enamoran otra vez, es otra cosa. Se ve que eres un buen padre.

Este hecho provocó la furia de Acosta, quien no reparó en contestarle a este usuario y en aclararle que no haría a un lado a su hija y que continuaría mejorando por ella.

Respeto sus palabras pero usted no vivió con nosotros para saber sí se trabajó en algo o no... y obviamente no voy a cambiar sino a ser mejor siempre porque quien tengo al lado hoy respeta y apoya mi rol de papá, así que nada va a cambiar a peor. Gracias por sus palabras.