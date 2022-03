Tras acabar sin un peso y años desaparecido, galán de novelas traiciona a Televisa con TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso exacadémico que empezó su carrera en TV Azteca y protagonizó varias telenovelas, se cambió a Televisa en 2018, sin embargo, está de vuelta en el Ajusco.

Se trata de Víctor García, quien en 2002 debutó en TV Azteca al participar en la primera generación de La Academia. Aunque no ganó, se quedó en la empresa trabajando en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Los Sánchez y Campeones.

El originario de Tamaulipas se ha sincerado sobre sus inicios, asegurando que la pasó muy difícil al llegar a la CDMX buscando una oportunidad, pues no tenía dinero, asegurando que no tenía ni para comer.

He pasado momentos complicados y veo la raza que se viene de Tampico seis meses y dicen 'está requetecomplicado' ¿qué tal? apenas sienten los guamasos del hambre, no es presunción no se lo deseo a nadie, yo pasé tres días de hambre ¡de hambre! yo llegué a vivir con 10 o 20 pesos", reflexionó.