Tras romance lésbico y vender quesadillas para vivir, actriz abandona 'VLA' y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora fue confirmada como parte del elenco del programa Hoy luego de haber sido vetada de Televisa y hasta haberse unido al matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la comedianta mexicana Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien comenzó su trayectoria artística en San Ángel a partir de 1995 hasta que en 2019 fue vetada de la televisora por irse a la cadena estadounidense Estrella TV.

Luego de esto, en octubre de 2020 Liliana dio tremenda sorpresa al firmar su primer contrato en TV Azteca gracias al entonces director de contenido y distribución Alberto Ciurana (qepd).

Y se le pudo ver formando parte de los exitosos programas como Venga la Alegría, La Resolana, Todos quieren fama e incluso visitando a Pati Chapoy para felicitarla por el aniversario 25 de su emisión Ventaneando.

Sin embargo, desde el pasado 2021 'La Chupitos' se pudo reintegrar a las filas de Televisa. En una reciente entrevista que dio al programa De Noche con Yordi Rosado en Unicable, la comediante se confesó y destapó alguna vez había ligado con una mujer pese a que lleva años casada.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo sobre su 'romance' lésbico.