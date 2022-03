Tras 'traición' en 'Ventaneando' y 19 años en TV Azteca, actriz de novelas reaparece en Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien trabajó para TV Azteca alrededor de 19 años, reapareció en la pantalla de Televisa debido a que hace unas horas dio una entrevista exclusiva al programa Hoy.

Se trata de la artista mexicana Mayra Rojas, quien comenzó su carrera en la empresa de San Ángel en 1990 y ha conseguido tanto papeles antagónicos y protagónicos en telenovelas como Rivales por accidente y Prófugas del destino.

Luego de hacer el melodrama Imperio de cristal (1995) en Televisa, la hermana de la fallecida actriz Lorena Rojas decidió probar suerte en la televisora del Ajusco y aquí duró casi dos décadas, participando en exitosos proyectos como Bellezas indomables, Quiéreme, Amor Cautivo y el último Corazón en condominio (2013-2014).

Además de que fue conductora de programas como Con sello de mujer (1998-2004) hasta que en 2020 volvió a San Ángel para actuar en la novela Como tú no hay dos.

Hace unos años la intérprete confesó en entrevista con Mara Patricia Castañeda la traición que sufrió a manos de Atala Sarmiento, cuando esta aún trabajaba en Ventaneando, y explicó que a ella le contó detalles de su doloroso divorcio sin imaginarse que ventilaría todo frente a las cámaras de TV Azteca.

Un día me subo al avión hecha pedazos, me encuentro a Atala Sarmiento y le escupo toda la sopa. Al otro día en 'Ventaneando' el divorcio de Mayra así con foquitos. Pedrito Sola y Pati Chapoy lo hicieron pedazos. No era la manera pero era real".