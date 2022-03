"A Dios le entregará cuentas": Mamá de Geraldine Bazán revela que ya se lleva mejor con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz nuevamente está dando de qué hablar por las declaraciones que hizo sobre su exyerno Gabriel Soto, a quien en muchas ocasiones ha criticado al igual que a su actual pareja, la rusa Irina Baeva.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace unos días la madre de Geraldine Bazán se encontró con diversos reporteros y lejos de criticar al galán de Televisa, ahora salió en su defensa y comentó:

No es malvado , es una buena persona como siempre lo he dicho y lo he defendido, y luego también en las redes sociales me va como en la feria porque lo defiendo, pero ya les dije, sí tuvo sus errores, pero él ya sabrá y allá Dios entregará cuentas, pero de que se porta bien con sus hijos y conmigo, bien", dijo Ortiz a los periodistas.

Asimismo, la señora Rosalba destacó que Gabriel es todo un caballero, pues nunca le ha reclamado por las declaraciones que ha hecho sobre Baeva y la sigue tratando muy bien.

Todavía no, todavía no me ha dicho nada, él ha ejercido su libertad de expresión y yo también, a veces la digo chueca o mal, o a lo mejor me equivoco, pero es lo que siento, uno no controla la mente con el frío del corazón, así que si a alguien lo ofendí, perdón", agregó.